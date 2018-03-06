Купальник с трудом выдержал огромную грудь Анастасии Квитко

Российская Instagram-модель Анастасия Квитко опубликовала очередной снимок откровенного характера. На пляжном фото блогер запечатлена в откровенном купальнике.

Instagram-модель из России Анастасия Квитко поделилась с поклонниками новым фото, в подписи к которому спросила: «Кто поможет стряхнуть песок с меня?». На снимке девушка запечатлена в откровенном купальнике, с трудом прикрывающем пышную грудь модели.Дизайн этого купальника принадлежит Квитко. Не так давно блогер разработала и выпустила коллекцию пляжного купального белья.Подписчики модели успели привыкнуть к тому, что в ее профиле часто появляются откровенные снимки, на которых она демонстрирует собственные формы. Как утверждает Квитко, она не изменяла свою внешность с помощью пластической хирургии, но некоторые поклонники блогера думают, что их кумир лукавит. По их мнению, пропорции тела девушки противоречат всем законам природы, являясь в некоторой степени неестественными. Между тем, большинство признают, что возможное хирургическое вмешательство в тело Квитко нисколько не уменьшило его красоты.