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| | Гнездо на голове: Фанаты высмеяли Стоцкую из-за странной прически

Гнездо на голове: Фанаты высмеяли Стоцкую из-за странной прически

Сегодня, 17:10
Некоторое время назад российская исполнительница Анастасия Стоцкая опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, которая привела к ряду критически комментариев со стороны поклонников.

Гнездо на голове: Фанаты высмеяли Стоцкую из-за странной прически

 

На снимке исполнительница предстала перед поклонниками с загадочным взглядом и улыбкой. Однако не это привлекло внимание пользователей. Они были шокированы тем, что у их кумира на голове гнездо из волос. Мало того, что прическа напоминала воронье гнездо, так она в копну локонов вплела еще и цветы, которые смотрелись на голове словно венок. Снимок знаменитость не сопроводила захватывающим постом. Поклонники оставили комментарии, в которых высказали свое удивление по поводу ее новой прически.

 

Ранее Анастасия Стоцкая опубликовала фотографию, которой показала, какой она была в детстве. На снимке знаменитость стоит по пояс в воде, разведя руки по сторонам. Она счастливо улыбается радуясь прекрасному и солнечному дню.
Анна Котова
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