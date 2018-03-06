Гнездо на голове: Фанаты высмеяли Стоцкую из-за странной прически

Некоторое время назад российская исполнительница Анастасия Стоцкая опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, которая привела к ряду критически комментариев со стороны поклонников.

На снимке исполнительница предстала перед поклонниками с загадочным взглядом и улыбкой. Однако не это привлекло внимание пользователей. Они были шокированы тем, что у их кумира на голове гнездо из волос. Мало того, что прическа напоминала воронье гнездо, так она в копну локонов вплела еще и цветы, которые смотрелись на голове словно венок. Снимок знаменитость не сопроводила захватывающим постом. Поклонники оставили комментарии, в которых высказали свое удивление по поводу ее новой прически.

Анна Котова

Ранее Анастасия Стоцкая опубликовала фотографию, которой показала, какой она была в детстве. На снимке знаменитость стоит по пояс в воде, разведя руки по сторонам. Она счастливо улыбается радуясь прекрасному и солнечному дню.