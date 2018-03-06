Секс и валенки: Брежнева публично обнажила бедра

Популярная певица Вера Брежнева 5 марта показалась на публичном мероприятии в достаточно откровенном наряде. У неё было платье, открывающее бёдра. «Был выбор – по снегу и льду в туфлях или по красной дорожке в валенках», - прокомментировала свой выход артистка.

Ирина Летинская

Певица показала свой образ в Instagram. Фото в настоящее время уже набрала больше 124 тысяч оценок «мне нравится». Часть поклонников массово выражали восторг по поводу такой эротики в плане демонстрации бёдер. Они отмечали, что Вера Брежнева сумела «показать секс» элегантно, так что это не кажется пошлым и нарочитым, а представляется культурным и интересным. Они заявили, что это был своего рода «эротичный аристократизм». Некоторые, впрочем, всё же сожалели о том, что сверху платье было полностью закрытым. Люди посчитали, что если бы артистка хотя бы немного ещё и грудь показала, образ показался бы ещё ярче.Так или иначе, однако этот наряд у Брежневой однозначно удался. Образ показал её в очень выгодном свете, даже несколько скрыв бородавку. От золотистых волос, по мнению поклонников, исходило настоящее сияние, которое удачно сочеталось с чёрным цветом платья и туфель. Касательно последних интернет-пользователи несколько посочувствовали артистке, представив, как она действительно шла в такой открытой обуви на каблуках по снегу в такую холодную погоду. Они поинтересовались, не будет ли когда-то моды появляться на мероприятии в валенках, поскольку действительно очень тяжело в мороз соответствовать канонам красоты.Были, впрочем, и те, кто резко раскритиковал новый образ артистки. Например, некоторые посчитали, что Вера Брежнева представляется слишком худой в таком платье. Супругу знаменитости порекомендовали почаще для неё «варить борщи», иначе скоро певицу будет просто «сносить» при даже не очень сильном ветре. Интернет-пользователи предрекли Вере Брежневой наступление аннорексии в ближайшем будущем, если она ничего не сделает.Некоторые также удивились, почему Вера Брежнева на снимке с открытым ртом. Это им показалось не очень красивым. Поклонники посчитали, что либо фотограф снял в неправильное время, когда певица с кем-то разговаривала, либо сама артистка намеренно допустила такую оплошность, не видя в ней ничего такого. Однако, как заявили фанаты, смотрелось это странно.