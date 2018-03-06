СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | Секс и валенки: Брежнева публично обнажила бедра

Секс и валенки: Брежнева публично обнажила бедра

Сегодня, 17:13
Популярная певица Вера Брежнева 5 марта показалась на публичном мероприятии в достаточно откровенном наряде. У неё было платье, открывающее бёдра. «Был выбор – по снегу и льду в туфлях или по красной дорожке в валенках», - прокомментировала свой выход артистка.

Секс и валенки: Брежнева публично обнажила бедра

 

Певица показала свой образ в Instagram. Фото в настоящее время уже набрала больше 124 тысяч оценок «мне нравится». Часть поклонников массово выражали восторг по поводу такой эротики в плане демонстрации бёдер. Они отмечали, что Вера Брежнева сумела «показать секс» элегантно, так что это не кажется пошлым и нарочитым, а представляется культурным и интересным. Они заявили, что это был своего рода «эротичный аристократизм». Некоторые, впрочем, всё же сожалели о том, что сверху платье было полностью закрытым. Люди посчитали, что если бы артистка хотя бы немного ещё и грудь показала, образ показался бы ещё ярче.

Так или иначе, однако этот наряд у Брежневой однозначно удался. Образ показал её в очень выгодном свете, даже несколько скрыв бородавку. От золотистых волос, по мнению поклонников, исходило настоящее сияние, которое удачно сочеталось с чёрным цветом платья и туфель. Касательно последних интернет-пользователи несколько посочувствовали артистке, представив, как она действительно шла в такой открытой обуви на каблуках по снегу в такую холодную погоду. Они поинтересовались, не будет ли когда-то моды появляться на мероприятии в валенках, поскольку действительно очень тяжело в мороз соответствовать канонам красоты.

Были, впрочем, и те, кто резко раскритиковал новый образ артистки. Например, некоторые посчитали, что Вера Брежнева представляется слишком худой в таком платье. Супругу знаменитости порекомендовали почаще для неё «варить борщи», иначе скоро певицу будет просто «сносить» при даже не очень сильном ветре. Интернет-пользователи предрекли Вере Брежневой наступление аннорексии в ближайшем будущем, если она ничего не сделает.

Некоторые также удивились, почему Вера Брежнева на снимке с открытым ртом. Это им показалось не очень красивым. Поклонники посчитали, что либо фотограф снял в неправильное время, когда певица с кем-то разговаривала, либо сама артистка намеренно допустила такую оплошность, не видя в ней ничего такого. Однако, как заявили фанаты, смотрелось это странно.
Ирина Летинская
Новости по теме
Вера Брежнева показала редкий кадр со своей свадьбы с Меладзе
Вера Брежнева показала редкий кадр со своей свадьбы с Меладзе

Популярная певица с украинскими корнями Вера Брежнева редко делится своими свадебными снимками и предпочитает свою личную жизнь держать в секрете. Однако

Вера Брежнева показала эротическое фото из архива
Вера Брежнева показала эротическое фото из архива

Популярная сольная певица Вера Брежнева, а в прошлом солистка группы "Виа Гра", показала фанатам свои раритетные фотографии эротического характера. Поклонники

Вера Брежнева показала свой наряд ко Дню святого Валентина
Вера Брежнева показала свой наряд ко Дню святого Валентина

Известная украинская певица Вера Брежнева готовится отмечать День святого Валентина и выбирает себе праздничный наряд. На своей странице в Instagram бывшая

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости