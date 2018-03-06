Лолита обиделась на Лободу из-за ее беременности

Последнее время СМИ обсуждают беременность Светланы Лободы от солиста легендарной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Слухи дошли и до другой известной певицы.

Виктория Озерова

Недавно в СМИ появилась сенсационная новость о том, что Светлана Лобода ждет ребенка от солиста культового немецкого коллектива Тилля Линдеманна. Близкие к окружению артистки источники не стали отрицать данные сведения. Слухи дошли и до других звезд отечественного шоу-бизнеса. По этому поводу в личном микроблоге высказалась Лолита. Она в шутливой манере, упомянув икру, пожурила подругу за то, что узнала новость не от нее самой, а из желтой прессы. При этом певица назвала предполагаемого отца ребенка «всеми любимым мужиком».Поклонники оценили такое высказывание Лолиты. Пользователи стали гадать, действительно ли беременна Светлана Лобода.