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| | Лолита обиделась на Лободу из-за ее беременности

Лолита обиделась на Лободу из-за ее беременности

Сегодня, 16:52
Последнее время СМИ обсуждают беременность Светланы Лободы от солиста легендарной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Слухи дошли и до другой известной певицы. 

Лолита обиделась на Лободу из-за ее беременности

 

Недавно в СМИ появилась сенсационная новость о том, что Светлана Лобода ждет ребенка от солиста культового немецкого коллектива Тилля Линдеманна. Близкие к окружению артистки источники не стали отрицать данные сведения. Слухи дошли и до других звезд отечественного шоу-бизнеса. По этому поводу в личном микроблоге высказалась Лолита. Она в шутливой манере, упомянув икру, пожурила подругу за то, что узнала новость не от нее самой, а из желтой прессы. При этом певица назвала предполагаемого отца ребенка «всеми любимым мужиком».

Поклонники оценили такое высказывание Лолиты. Пользователи стали гадать, действительно ли беременна Светлана Лобода.
Виктория Озерова
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