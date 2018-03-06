«Отряд сексуальных самоубийц»: Кара Делевинь показала обнаженные фото

Известная голливудская актриса Кара Делевинь поразила своих поклонников, согласившись снятся в фотосессии абсолютно обнаженной. Соответствующие снимки звезды «Отряда самоубийц» были обнародованы в Сети.

В сети микроблогов Instagram появились фотографии Кары Делевинь, запечатлённой в ванне с водой. Многие поклонники уже привыкли к раскрепощённости Делевинь, которая нередко радует фанатов довольно эротичными кадрами с её участием. Однако, в этот раз удивлению подписчиков Кары не было предела, так как актриса предстала перед объективом фотокамеры совершенно голой. Многие пользователи заметили, что ей совершенно нечего стесняться, так как она является обладательницей подтянутого и сексуального тела.

Александр Вест

Другие же пользователи выступили с критикой относительно подобных снимков, заявив, что на такое актрисы в большинстве случаев идут из отчаяния, чтобы хоть как-то вернуть внимание общественности к своей персоне.