Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак

Известный российский шоумен Иван Ургант высмеял конфликт, который возник между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. В сети Instagram Иван загрузил фрагмент с дебатов, в котором Собчак облила Жириновского водой.

В сети микроблогов Instagram в аккаунте, посвящённом шоу «Вечерний Ургант» Иван опубликовал изображение, на котором запечатлён улыбающийся Владимир Жириновский в тот момент, когда его окатила водой Ксения Собчак. Немного отредактировав фотографию, Ургант добавил текст, который гласит о том, что статуэтку «Оскар» получил лучший фильм под названием «Форма воды». Многие подписчики не смогли сдержаться о смеха, увидев подобную аналогию. Многие поклонники Урганта заявили, что подобная картина выиграла бы и в номинации «Лучший актёр».

Александр Вест

«Форма воды» является картиной известного режиссёра Гильермо дель Торо, которая повествует о судьбе ихтиандра, заточённого в секретной лаборатории. По ходу сюжета в него влюбляется одна из работниц засекреченного комплекса, желающая помочь выбраться своему возлюбленному на свободу.