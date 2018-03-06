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| | Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак

Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак

Сегодня, 16:34
Известный российский шоумен Иван Ургант высмеял конфликт, который возник между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. В сети Instagram Иван загрузил фрагмент с дебатов, в котором Собчак облила Жириновского водой.

Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак

 

В сети микроблогов Instagram в аккаунте, посвящённом шоу «Вечерний Ургант» Иван опубликовал изображение, на котором запечатлён улыбающийся Владимир Жириновский в тот момент, когда его окатила водой Ксения Собчак. Немного отредактировав фотографию, Ургант добавил текст, который гласит о том, что статуэтку «Оскар» получил лучший фильм под названием «Форма воды». Многие подписчики не смогли сдержаться о смеха, увидев подобную аналогию. Многие поклонники Урганта заявили, что подобная картина выиграла бы и в номинации «Лучший актёр».

Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак

 

«Форма воды» является картиной известного режиссёра Гильермо дель Торо, которая повествует о судьбе ихтиандра, заточённого в секретной лаборатории. По ходу сюжета в него влюбляется одна из работниц засекреченного комплекса, желающая помочь выбраться своему возлюбленному на свободу.
Александр Вест
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