Рустам Солнцев из-за Бузовой назвал Батрутдинова слабаком

Ольга Бузова снова оказалась в центре скандала, на этот раз из-за отмены концерта в Саратове. Событие привлекло внимание Рустама Солцева, который назвал чиновника, отменившего мероприятие человеком «с мозгом кузнечика», а Тимура Батрутдинова «слабаком».

Виктория Озерова

Очередной темой рубрики Рустама Солнцева «Мама дорогая» стала отмена концерта Ольги Бузовой в Саратове. Шоумена возмутило то, что в окружении певицы не нашлось ни одного настоящего мужчины, который бы заступился за ее честь. Члена Общественной палаты Саратова Михаила Волкова, который и с тал инициатором отмены мероприятия, Солнцев жестоко осудил, назвав человеком с «лицом Павлика Морозова» и «мозгом кузнечика». Ведущий считает, что своими действиями чиновник унизил всех мужчин города.Также шоумен осудил всех представителей сильного пола из окружения Бузовой, так как никто не встал на ее защиту. Тимура Батрутдинова Солнцев считает из-за этого «слабаком».