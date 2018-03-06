СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | Рустам Солнцев из-за Бузовой назвал Батрутдинова слабаком

Рустам Солнцев из-за Бузовой назвал Батрутдинова слабаком

Сегодня, 16:31
Ольга Бузова снова оказалась в центре скандала, на этот раз из-за отмены концерта в Саратове. Событие привлекло внимание Рустама Солцева, который назвал чиновника, отменившего мероприятие человеком «с мозгом кузнечика», а Тимура Батрутдинова «слабаком».

Рустам Солнцев из-за Бузовой назвал Батрутдинова слабаком

 

Очередной темой рубрики Рустама Солнцева «Мама дорогая» стала отмена концерта Ольги Бузовой в Саратове. Шоумена возмутило то, что в окружении певицы не нашлось ни одного настоящего мужчины, который бы заступился за ее честь. Члена Общественной палаты Саратова Михаила Волкова, который и с тал инициатором отмены мероприятия, Солнцев жестоко осудил, назвав человеком с «лицом Павлика Морозова» и «мозгом кузнечика». Ведущий считает, что своими действиями чиновник унизил всех мужчин города.

Также шоумен осудил всех представителей сильного пола из окружения Бузовой, так как никто не встал на ее защиту. Тимура Батрутдинова Солнцев считает из-за этого «слабаком».
Виктория Озерова
Новости по теме
Бывший участник
Бывший участник "Дома-2" объяснил конфликт Бородиной и Бузовой

Рустам Солнцев, бывший участник "Дома-2", объяснил конфликт Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. Дело в славе, считает Солнцев.

Рустам Солнцев призвал спасать Машу Малиновскую от наркозависимости
Рустам Солнцев призвал спасать Машу Малиновскую от наркозависимости

В рубрике микроблога МамаДорогая Рустама Солнцева написал слова поддержки Дане Борисовой, которая борется с наркозависимостью. Также шоумен сообщил, что срочно

Дмитрий Тарасов попытался избить Рустама Солнцева
Дмитрий Тарасов попытался избить Рустама Солнцева

Известный футболист Дмитрий Тарасов попытался избить Рустама Солнцева. Инцидент произошел пару лет назад.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости