Округлившийся живот Анастасии Костенко больше нельзя спрятать под свободной одеждой

Известная российская модель Анастасия Костенко, которая вышла замуж за спортсмена Дмитрия Тарасова в январе нынешнего года, больше не в состоянии скрывать округлившийся от беременности животик. К такому выводу пришли её фанаты.

Множество поклонников Костенко считают, что столь поспешная свадьба с российским футболистом была скорее вынужденной мерой из-за беременности Анастасии, чем порывом, вызванным сильными чувствами. Подобные выводы фанаты модели сделали, ознакомившись с последними снимками, которые российская красавица опубликовала в своём микроблоге. Показав фотографии, на которых Анастасия Костенко примеряла платье и костюм, выполненных в нежных кремовых тонах, модель вызвала немалый ажиотаж вокруг её персоны, так как многие подписчики увидели её слегка округлившийся животик.

Александр Вест

В комментариях поклонники Костенко активно обсуждают будущий пол ребёнка, так и не дождавшись комментариев от самой Анастасии, которая оставляет подобные размышления без внимания.