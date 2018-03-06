Фанаты не хотят подпускать своих детей к Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором она выполняет номер своей тренировочной программы. Ролик спровоцировал настоящий скандал в Сети.

Домбровский Сергей

Пользователи обсуждают данное видео и спорят из-за него. По мнению многих подписчиков, Анастасия Волочкова не может долго оставаться на сцене, поскольку профессиональный век танцовщиц короток. Уже в 32 года балерины считаются пенсионерками. Некоторые поклонники предлагают Волочковой открыть свою школу и учить детей, передавать им свой опыт. С этим мнением не согласились многие юзеры. Подписчики не хотят доверять своих дочек и сыновей Волочковой.Танцовщица является скандальной личностью и постоянно фигурирует в сомнительных историях. Балерина часто публикует видео, на котором обнаженная обливается холодной водой на улице. Откровенные снимки Волочковой, занимающейся сексом с любовником, появились в Сети и спровоцировали бурные обсуждения среди пользователей. На фоне этих событий родители не намерены доверять своих детей этой женщине, опасаясь за их моральное воспитание.