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| | Ким Кардашьян раскрыла 5 очень простых секретов своей популярности

Ким Кардашьян раскрыла 5 очень простых секретов своей популярности

Сегодня, 15:48
Известная во всем мире светская львица, телеведущая, модель и многодетная мама Ким Кардашьян впервые поделилась с поклонниками секретами своей популярности. Знаменитость назвала 5 простых принципов, которым всегда придерживается.

Ким Кардашьян раскрыла 5 очень простых секретов своей популярности

 

В своем микроблоге Ким Кардашьян написала: «Не существует универсального рецепта успеха, который подошел бы абсолютно всем людям. Однако я нашла пять простых принципов, которые помогли мне построить свой бизнес и добиться своей мечты». В первую очередь – никогда нельзя опаздывать, даже на свидание. Во-вторых, очень важно любить то, что вы делаете. Также ключевым принципом является доверие к людям.

Четвёртое правило, это всегда быть уверенным в своих силах и никогда не сомневаться в себе. И пятое правило гласит – всегда нужно двигаться только вперед. Даже если произошла ошибка, важно осознать ей и продолжать идти к своей цели, говорит Ким.
Светлана Славянская
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