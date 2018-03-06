Ким Кардашьян раскрыла 5 очень простых секретов своей популярности

Известная во всем мире светская львица, телеведущая, модель и многодетная мама Ким Кардашьян впервые поделилась с поклонниками секретами своей популярности. Знаменитость назвала 5 простых принципов, которым всегда придерживается.

Светлана Славянская

В своем микроблоге Ким Кардашьян написала: «Не существует универсального рецепта успеха, который подошел бы абсолютно всем людям. Однако я нашла пять простых принципов, которые помогли мне построить свой бизнес и добиться своей мечты». В первую очередь – никогда нельзя опаздывать, даже на свидание. Во-вторых, очень важно любить то, что вы делаете. Также ключевым принципом является доверие к людям.Четвёртое правило, это всегда быть уверенным в своих силах и никогда не сомневаться в себе. И пятое правило гласит – всегда нужно двигаться только вперед. Даже если произошла ошибка, важно осознать ей и продолжать идти к своей цели, говорит Ким.