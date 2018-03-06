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| | У Филиппа Киркорова нашелся родной брат

У Филиппа Киркорова нашелся родной брат

Сегодня, 15:40
У знаменитого российского эстрадного певца Филиппа Киркорова нашелся близкий родственник. Оказывается, у короля поп-эстрады есть родной брат.

У Филиппа Киркорова нашелся родной брат

 

Экс-участник коллектива «Экс-ББ» Александр Матвеев сообщил, что он может оказаться родным братом российского исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом Матвеев рассказал журналистам за кулисами вручения премии «Пара года BEST 2018», которая проходила некоторое время назад в Москве. На мероприятие были приглашены знаменитости российского шоу-бизнеса.

Матвеев рассказал, что родился поле того, как его мать и Бедрос Киркоров недолго повстречались в Сочи. Чтобы ни у кого не было сомнений, Александр готов сдать тест-ДНК. Все приглашенные на это мероприятие были удивлены и шокированы таким заявлением. Однако Киркоров пока не дал свои комментарии по данному поводу.
Анна Котова
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