Экстрасенс прокомментировала беременность Светланы Лободы от лидера Rammstein

В последнее время папарацци все чаще разговаривают о беременности украинской певицы Светланы Лободы. По слухам, солистка находится на седьмом месяце. Журналисты обратились за помощью к экстрасенсу Марианне Абравитовой.

Домбровский Сергей

Исходя из предположений представителей СМИ, Светлана Лобода ждет ребенка от участника немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Разговоры о любовной связи между знаменитостями слышатся уже давно. Представители вокалистки отказываются комментировать данную информацию. На светских вечеринках Светлана Лобода появляется в свободной одежде, поэтому определить, беременна она или нет не представляется возможным.Корреспонденты отправились за помощью к экстрасенсу Марианне Абравитовой. Провидица согласилась пообщаться на эту тему. По словам экстрасенса, Светлана Лобода не беременна и не состоит в любовных отношениях с Тиллем Линдеманном. У украинской певицы и участника группы Rammstein на данный момент есть избранники. По мнению Абравитовой, Лобода не останется со своим нынешним любовником, а найдет себе другого мужчину, которому родит ребенка, но это случится не сейчас, а позже. Точную дату провидица не назвала.