Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты

Приглашенной звездой очередного выпуска шоу «Секрет на миллион» стала самая яркая ведущая 2000-х Маша Малиновская. Она поведала о своем детстве, отношениях с родственниками и неудачных романах, а также призналась, что принимает «кое-что запрещенное».

Виктория Озерова

Новой собеседницей Леры Кудрявцевой стала Маша Малиновская. В эфире программы «Секрета на миллион» телеведущая первый раз за долгие годы пообщалась с родным братом и двумя сестрами, а также с отцом. Теледива рассказала о детстве у бабушки и об отношениях с матерью. Малиновская поведала о неудачных романах, а также о том, как сейчас ей сложно растить ребенка из-за финансовых проблем и отсутствия работы. Ведущая также призналась, сколько стоила ее красота – 200 тысяч рублей. Стало известно, что однажды тяжелая болезнь буквально приковала теледиву к постели.Всплыла в студии и неожиданная тайна: Маша Малиновская принимает запрещенные препараты. Какие именно, не уточняется.