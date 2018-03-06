Андрей Малахов начал уже отмечать 8 Марта

В сопроводительной надписи сказано о том, что благодарный зритель прислал ему из Риги целый ящик «Рижского бальзама». Это рецепт со вкусом вишни, которого сейчас не купишь даже в дьюти фри. «Мы не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью, но устоять перед этим вкусов невозможно», - сказал популярный ведущий.
«Рижский бальзам» - целебный напиток. Многие ныне живущие помнят, как их бабушки и дедушки доставали морщинистыми руками запыленную бутылку, и пили по одной ложке на ночь. Думается, что многих комментаторов посетит подобный ассоциативный ряд при виде целого ящика целебного напитка.