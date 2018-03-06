Андрей Малахов начал уже отмечать 8 Марта

Андрей Малахов выложил на свою страничку в социальной сети фотографию, на которой он держит в руках ящик с алкоголем и его обнимают две девушки.

Сергей Денисов

В сопроводительной надписи сказано о том, что благодарный зритель прислал ему из Риги целый ящик «Рижского бальзама». Это рецепт со вкусом вишни, которого сейчас не купишь даже в дьюти фри. «», - сказал популярный ведущий.«Рижский бальзам» - целебный напиток. Многие ныне живущие помнят, как их бабушки и дедушки доставали морщинистыми руками запыленную бутылку, и пили по одной ложке на ночь. Думается, что многих комментаторов посетит подобный ассоциативный ряд при виде целого ящика целебного напитка.