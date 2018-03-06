СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | Андрей Малахов начал уже отмечать 8 Марта

Андрей Малахов начал уже отмечать 8 Марта

Сегодня, 16:21
Андрей Малахов выложил на свою страничку в социальной сети фотографию, на которой он держит в руках ящик с алкоголем и его обнимают две девушки.

Андрей Малахов начал уже отмечать 8 Марта

 

В сопроводительной надписи сказано о том, что благодарный зритель прислал ему из Риги целый ящик «Рижского бальзама». Это  рецепт со вкусом вишни, которого сейчас не купишь даже в дьюти фри. «Мы не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью, но устоять перед этим вкусов невозможно», - сказал популярный ведущий.

«Рижский бальзам» - целебный напиток. Многие ныне живущие помнят, как их бабушки и дедушки доставали морщинистыми руками запыленную бутылку, и пили по одной ложке на ночь. Думается, что многих комментаторов посетит подобный ассоциативный ряд при виде целого ящика целебного напитка.
Сергей Денисов
Новости по теме
Андрей Малахов в обнажённом виде начал утро с поцелуя
Андрей Малахов в обнажённом виде начал утро с поцелуя

Популярный российский шоумен и телеведущий Андрей Малахов порадовал фанатов очередным обнажённым снимком. Также Малахов показал, как приятно начинать утро с

Андрей Малахов пожаловался на лишний вес
Андрей Малахов пожаловался на лишний вес

Популярный ведущей программы «Пусть говорят» Андрей Малахов пожаловался своим поклонникам на лишний вес, от которого на нем трескаются даже брюки. Об этом

Андрей Малахов впервые показал свою жену в Instagram
Андрей Малахов впервые показал свою жену в Instagram

Андрей Малахов выложил новую фотографию на свою страничку в Instagram. На снимке телеведущий обнимает свою супругу Наталью Шкулеву, фотографии которой до этого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости