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| | «Экстрасенсы тоже люди»: Николь Кузнецова рассказала о душевных переживаниях

«Экстрасенсы тоже люди»: Николь Кузнецова рассказала о душевных переживаниях

Сегодня, 15:17
Одна из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова за свою жизнь перенесла немало операций из-за серьёзных проблем со здоровьем. Недавно девушка призналась, как тяжело ей даются магические ритуалы.

«Экстрасенсы тоже люди»: Николь Кузнецова рассказала о душевных переживаниях

 

Рыжеволосая экстрасенс Николь Кузнецова рассказала в своем Instagram, что она, как и все простые люди, также испытывает чувство тревоги и депрессию. Недавно девушка извинилась перед поклонниками за то, что не часто появляется в Сети. «Простите, что в последнее время я стала меньше писать... Внутреннее состояние просто требует глубокого самоанализа, одиночества, погружения в себя… Март очень тяжелый месяц для всех тонко чувствующих людей», - написала Николь.

В комментариях поклонники предположили, что Кузнецова испытывает депрессию из-за постоянных медицинских процедур. Однако некоторые поклонники считают, что экстрасенс тяжело переживает проблемы в личных отношениях.
Светлана Славянская
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