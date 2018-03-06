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| | Имя Бузовой станет брендом для канцтоваров и ветеринаров

Имя Бузовой станет брендом для канцтоваров и ветеринаров

Сегодня, 15:17
Роспатент недавно получили заявку от продюсерского сообщества Archer Music Production's, занимающегося раскруткой исполнительницы и ведущей Ольги Бузовой. Представители знаменитости планируют сделать имя артистки брендом различных товаров: начиная от одежды и канцтоваров, до удобрений для растений.

Имя Бузовой станет брендом для канцтоваров и ветеринаров

 

Представители Бузовой сообщают, что собираются продолжить традиции знаменитостей, которые используют свои имена как бренды. Это выгодно не только для артистов, но и для предприятий, которые выпускают одежду или предоставляют различные услуги. Также продюсеры певицы уверены, что теледива стала достаточно популярной, чтобы предоставить некоторые товары со своим именем. В случае одобрения патента, имя Ольги Бузовой можно использовать для создания клипов, также использовать имя знаменитости в лечении людей и животных и так далее. В данный момент представители певицы ждут ответа от Роспатента.

Ранее Ольга Бузова поведала своим поклонникам о рассмотрении различных вариантов недвижимости на солнечном берегу Испании. Домик у моря она планирует подарить своей матери, так как родительница долгое время мечтала о таком.
Анна Котова
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