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| | СМИ: Родственники Фриске до сих пор делят наследство

СМИ: Родственники Фриске до сих пор делят наследство

Сегодня, 15:19
После трагической кончины популярной российской певицы Жанны Фриске её родственники до сих пор не могут уладить все разногласия относительно разделения имущества усопшей звезды эстрады.

СМИ: Родственники Фриске до сих пор делят наследство

 

Родители Жанны Фриске в один голос твердят, что загородный коттедж они оставили для их внука и сына певицы Платона, однако отец мальчика Дмитрий Шепелев стоит на том, что дом уже забрали. Мать усопшей Жанны Фриске Ольга поведала душещипательную историю о том, что когда ей наконец удалось повидаться с её внуком Платоном, мальчик поинтересовался у неё причиной, которая побудила его дедушку и бабушку забрать у них не только все деньги, но и дом. Бабушка Платона также заявила, что Шепелев внушил своему сыну мысль о кончине его бабушки, несмотря на факт её доброго здравия.

СМИ: Родственники Фриске до сих пор делят наследство

 

Сама Ольга Фриске заверяет, что ей нужно лишь общение с внуком, так как он – это всё, что осталось у неё от дочери. Также мать Фриске сообщила, что Дмитрий Шепелев всячески настраивает Платона против его бабушки и дедушки, из-за чего даже переехал в загородный дом, чтобы мальчик реже виделся с ними.
Александр Вест
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