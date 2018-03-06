СМИ: Родственники Фриске до сих пор делят наследство

После трагической кончины популярной российской певицы Жанны Фриске её родственники до сих пор не могут уладить все разногласия относительно разделения имущества усопшей звезды эстрады.

Родители Жанны Фриске в один голос твердят, что загородный коттедж они оставили для их внука и сына певицы Платона, однако отец мальчика Дмитрий Шепелев стоит на том, что дом уже забрали. Мать усопшей Жанны Фриске Ольга поведала душещипательную историю о том, что когда ей наконец удалось повидаться с её внуком Платоном, мальчик поинтересовался у неё причиной, которая побудила его дедушку и бабушку забрать у них не только все деньги, но и дом. Бабушка Платона также заявила, что Шепелев внушил своему сыну мысль о кончине его бабушки, несмотря на факт её доброго здравия.

Александр Вест

Сама Ольга Фриске заверяет, что ей нужно лишь общение с внуком, так как он – это всё, что осталось у неё от дочери. Также мать Фриске сообщила, что Дмитрий Шепелев всячески настраивает Платона против его бабушки и дедушки, из-за чего даже переехал в загородный дом, чтобы мальчик реже виделся с ними.