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| | Серябкина на "фотке с парнем" показала грудь крупным планом

Серябкина на "фотке с парнем" показала грудь крупным планом

Сегодня, 15:15
Известная российская певица Ольга Серябкина порадовала поклонников очередной публикацией в сети микроблогов Instagram, загрузив в свой аккаунт фотографию, на которой крупным планом запечатлена её грудь внушительных размеров.

Серябкина на "фотке с парнем" показала грудь крупным планом

 

В официальном Instagram-аккаунте участницы группы Serebro Серябкиной певица решила удовлетворить частый запрос фанатов, которые нередко просят её сфотографироваться со своим парнем. На опубликованном снимке Ольга стоит рядом с микрофоном, намекая, что он является единственным значимым «мужчиной», с которым она взаимодействует на постоянной основе. Многие поклонники посчитали подобный поступок певицы знаком того, что её сердце открыто для новых романтических отношений. Однако в кадр попал не только «парень», но и грудь Серябкиной - исполнительница специально для фото сделала откровенное декольте.

Серябкина на "фотке с парнем" показала грудь крупным планом

 

В комментариях пользователи поблагодарили Серябкину за столь откровенное фото, пожелав при этом в шутку, чтобы в её жизни появился кто-то, кто не будет целиком состоять из металла и стоять целыми днями в звукозаписывающей студии.
Александр Вест
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