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| | Поразительное сходство: Зачем Пугачева копирует Орбакайте?

Поразительное сходство: Зачем Пугачева копирует Орбакайте?

Сегодня, 15:08
Еще в 16 лет Алла Пугачева придумала праздник желтых цветов. С тех пор в первое воскресенье весны Примадонна устраивает очередное мероприятие. Недавний прекрасный весенний праздник она провела в караоке-клубе Филиппа Киркорова – «ФилармониЯ».

 

Поразительное сходство: Зачем Пугачева копирует Орбакайте?

 

Традиционный праздник в 53-й раз вместе с Аллой Пугачевой провели ее теперешний муж Максим Галкин, экс-супруг Филипп Киркоров и дочь Кристина Орбакайте. Среди приглашенных звезд из числа друзей на праздновании были замечены Александр Буйнов, Олеся Судзиловская, Татьяна Навка.

Пугачева в этот день облачилась в цветочное платье, подпоясавшись широким кожаным поясом с большой пряжкой. Стоит отметить, что если раньше искали сходство Кристины с мамой, то теперь мама все чаще напоминает свою хрупкую дочь. Многие поклонники Примадонны задались вопросом, неужели их кумир действительно копирует старшую дочь. 

Филипп Киркоров сравнил Аллу Борисовну с пришедшей весной, отметив ее прекрасные, лучезарные и полные счастья глаза. Назвал ее женщиной, которая продолжает петь на этом празднике и кажется находиться рядом, но вместе с тем как бы незаметна и недосягаема, но зато настолько любимая и родная.

Не отстал от бывшего мужа и нынешний супруг Пугачевой, правда в своих комментариях он выглядел по скромнее оппонента, отметив, что и вправду прекрасный весенний праздник получился. Перевернута очередная страничка в традиции отмечать этот чудесный день, проведённый в кругу близких и друзей. Галкин также поблагодарил Киркорова за гостеприимство, подчеркнув, что у Филиппа чудесный караоке-клуб.

Безусловно, что такое мероприятие не смогли обойти стороной подписчики, которые по-доброму завидовали участникам празднования и жалели, что не имели возможности, окунутся в него с головой. Все восклицали, что Примадонна выглядит умопомрачительно молодой и красивой, называя причиной любовь, о которой можно прочитать только в книжках.

«Спасибо, теперь мы верим, что весна пришла. Такой шикарный и волшебный вечер, от увиденного настроение действительно поднимается! С праздником весенним Вас! Какая Вы все же умничка, просто нет слов! Благодаря Вам и мы получили частичку этого праздника!», - написали в своих комментариях поклонники Аллы Пугачевой.
Януш Серпнень
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