Поразительное сходство: Зачем Пугачева копирует Орбакайте?

Традиционный праздник в 53-й раз вместе с Аллой Пугачевой провели ее теперешний муж Максим Галкин, экс-супруг Филипп Киркоров и дочь Кристина Орбакайте. Среди приглашенных звезд из числа друзей на праздновании были замечены Александр Буйнов, Олеся Судзиловская, Татьяна Навка.
Пугачева в этот день облачилась в цветочное платье, подпоясавшись широким кожаным поясом с большой пряжкой. Стоит отметить, что если раньше искали сходство Кристины с мамой, то теперь мама все чаще напоминает свою хрупкую дочь. Многие поклонники Примадонны задались вопросом, неужели их кумир действительно копирует старшую дочь.
Безусловно, что такое мероприятие не смогли обойти стороной подписчики, которые по-доброму завидовали участникам празднования и жалели, что не имели возможности, окунутся в него с головой. Все восклицали, что Примадонна выглядит умопомрачительно молодой и красивой, называя причиной любовь, о которой можно прочитать только в книжках.
«Спасибо, теперь мы верим, что весна пришла. Такой шикарный и волшебный вечер, от увиденного настроение действительно поднимается! С праздником весенним Вас! Какая Вы все же умничка, просто нет слов! Благодаря Вам и мы получили частичку этого праздника!», - написали в своих комментариях поклонники Аллы Пугачевой.