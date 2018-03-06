Виктория Бекхэм "сверкнула" сосками из-за неправильного белья

Всемирно известная модель Виктория Бекхэм поразила своих поклонников образцом дурного тона. Знаменитость неумело подобрала нижнее белье и "сверкнула" сосками из-за этого.

Многие девушки знают неписанное правило, которое заключается в подборе вещей по цвету. Согласно этому правилу, нельзя надевать нижнее бельё под одежду с контрастным цветом. Однако Виктория Бекхэм решила выделиться, надев на себя белый кружевной бюстгальтер, который был виден невооруженным глазом под тонкой кофтой черного цвета. Также многие поклонники знаменитости были шокированы, узнав, что Виктория появилась на виду у журналистов в бюстгальтере, который она носила буквально пару дней назад.

Александр Вест

Когда Бекхэм носила данный белый бюстгальтер в прошлый раз, он также бросался в глаза из-под красной блузки. Некоторое время назад Виктория и вовсе отказывалась носить нижнее бельё, появляясь на общественных мероприятиях без бюстгальтера.