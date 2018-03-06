СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | Виктория Бекхэм "сверкнула" сосками из-за неправильного белья

Виктория Бекхэм "сверкнула" сосками из-за неправильного белья

Сегодня, 14:51
Всемирно известная модель Виктория Бекхэм поразила своих поклонников образцом дурного тона. Знаменитость неумело подобрала нижнее белье и "сверкнула" сосками из-за этого.

Виктория Бекхэм "сверкнула" сосками из-за неправильного белья

 

Многие девушки знают неписанное правило, которое заключается в подборе вещей по цвету. Согласно этому правилу, нельзя надевать нижнее бельё под одежду с контрастным цветом. Однако Виктория Бекхэм решила выделиться, надев на себя белый кружевной бюстгальтер, который был виден невооруженным глазом под тонкой кофтой черного цвета. Также многие поклонники знаменитости были шокированы, узнав, что Виктория появилась на виду у журналистов в бюстгальтере, который она носила буквально пару дней назад.

 

Виктория Бекхэм "сверкнула" сосками из-за неправильного белья

 

Когда Бекхэм носила данный белый бюстгальтер в прошлый раз, он также бросался в глаза из-под красной блузки. Некоторое время назад Виктория и вовсе отказывалась носить нижнее бельё, появляясь на общественных мероприятиях без бюстгальтера.
Александр Вест
Новости по теме
Виктория Бекхэм поразила общественность одеждой в светлых тонах
Виктория Бекхэм поразила общественность одеждой в светлых тонах

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория вновь порадовала поклонников новым образом. В этот раз дизайнер выбрала для себя одежду в светлых тонах.

Виктория Бекхэм продемонстрировала свой фирменный шпагат
Виктория Бекхэм продемонстрировала свой фирменный шпагат

Популярная певица, танцовщица и модель Виктория Бекхэм порадовала своих поклонников, выложив оригинальное фото в Instagram. На нем поп-дива

Бекхэм не хочет рекламировать нижнее белье
Бекхэм не хочет рекламировать нижнее белье

Известный спортсмен Дэвид Бекхэм не стал заключать контракты по рекламе нижнего белья, так как считает, что в 39 лет, имея четверых детей, рекламировать трусы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости