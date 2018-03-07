Повзрослевшие «Ранетки» воссоединились на премии «Жара»

Участницы популярной группы «Ранетки» спустя пять лет воссоединились на премии «Жара».

Сергей Денисов

В московском Крокус Сити Холле это первое вручение премии, о которой сегодня мало что известно в России. Тем не менее, здесь собрались многие эстрадные звезды, знаменитые актеры и стилисты. Взрослые «Ранетки» не остались без внимания журналистов. Они активно раздавали интервью и позировали фотографам глянцевых журналов. Биография этой популярной группы имеет свою драматургию. Было время, когда они собирали полные стадионы и выступали на разогреве самой Бритни Спирс. Затем без должной продюсерской «заботы» коллектив утратил популярность. В 2013-м они исчезли с карты российского шоу-бизнеса. Девочки пробовали заниматься сольной карьерой, однако дальше одного альбома ни у кого не пошло.«Ранетки» в составе Леры Козловой, Евгении Огурцовой, Нюты Байдавлетовой и Елены Гальпериной воссоединились в прошлом году, но не как музыкальная группа, а как творческий коллектив. Они создали свой творческий канал на YouTube и набирают подписчиков в геометрической прогрессии.