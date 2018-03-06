Новый роман? Басков появился на премии "Жара" в компании Яны Кошкиной

Фанаты обсуждают вероятный роман между «золотым голосом России» Николаем Басковым и Яной Кошкиной. Причиной слухов стало появление солиста вместе с молодой перспективной актрисой на вручении первой музыкальной премии «Жара».

Домбровский Сергей

Торжественная церемония проходила в Москве в Крокус Сити Холле. Сюда пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. На вручении премии «Жара» заметили Сергея Зверева, в очередной раз перекрасившего свои волосы. Нюша очаровала мужчин, поскольку пришла на торжество в платье с глубоким декольте. По красной дорожке прошлась вокалистка Светлана Лобода. На празднике появились практически все участница группы «Ранетки». Особое внимание присутствующие обратили на ведущих – Николая Баскова и Яну Кошкину. Все ожидали увидеть певца под ручку со своей возлюбленной Викторией Лопыревой, но жестоко обманулись. Николай Басков появился на сцене в паре с Яной Кошкиной. Данный факт спровоцировал многочисленные вопросы.Фанаты предполагают, что Басков завел себе новую любовницу. На мероприятии произошел казус, на сцене неожиданно погас плазменный экран. Пока технические специалисты ремонтировали поломку, Басков развлекал зрителей. Многие отметили талант солиста, которого назвали отличным артистом разговорного жанра. Басков каждые две минуты выдавал оригинальные шуточки и веселил публику своими высказываниями. Отношения между вокалистом и Яной Кошкиной остались загадкой для поклонников.