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| | Мот с супругой Марией Мельниковой крестили ребёнка

Мот с супругой Марией Мельниковой крестили ребёнка

Сегодня, 14:29
Рэпер Мот со своей супругой Марией Мельниковой пережили ещё одно светлое событие: крещение сына Соломона, родившегося 22 января в Москве.

Мот с супругой Марией Мельниковой крестили ребёнка

 

В конце января Матвей Мельников со своей женой впервые стали родителями. На свет появился их сынок, которому они дали имя Соломон. Своим поклонникам о беременности возлюбленной рэпер сообщил при презентации клипа на песню «Когда исчезнет слово», в котором снялась его беременная жена.

После рождения ребёнка молодая семья вскоре начала выходить в свет. Мельниковой не пришлось долго восстанавливаться после рождения ребёнка, и через месяц она была стройной, как и до беременности. Кто стал крёстными родителями новорожденного Соломона пока не известно.
Дарья Дмитриева
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Откровенность певца оценили пользователи сети.

Рэпер Мот и Мария Мельникова впервые стали родителями
Рэпер Мот и Мария Мельникова впервые стали родителями

Рэп-исполнитель Матвей Мельников, выступающий под псевдонимом Мот, 22 января текущего года стал отцом первенца. Молодой отец трогательно поблагодарил мать

Рэпер Мот опубликовал трогательный снимок с беременной супругой
Рэпер Мот опубликовал трогательный снимок с беременной супругой

Российский рэпер Матвей Мельников, более известного под псевдонимом Мот, поделился с подписчиками в Instagram совместным фотоснимком с женой Марией Гураль,

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