Мот с супругой Марией Мельниковой крестили ребёнка

Рэпер Мот со своей супругой Марией Мельниковой пережили ещё одно светлое событие: крещение сына Соломона, родившегося 22 января в Москве.

Дарья Дмитриева

В конце января Матвей Мельников со своей женой впервые стали родителями. На свет появился их сынок, которому они дали имя Соломон. Своим поклонникам о беременности возлюбленной рэпер сообщил при презентации клипа на песню «Когда исчезнет слово», в котором снялась его беременная жена.После рождения ребёнка молодая семья вскоре начала выходить в свет. Мельниковой не пришлось долго восстанавливаться после рождения ребёнка, и через месяц она была стройной, как и до беременности. Кто стал крёстными родителями новорожденного Соломона пока не известно.