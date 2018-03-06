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| | Невероятное декольте: Нюша едва не потеряла грудь на премии "Жара"

Невероятное декольте: Нюша едва не потеряла грудь на премии "Жара"

Сегодня, 14:38
В Крокус Сити Холле прошла церемония вручения музыкальной премии «Жара». Звездные гости выходят на красную ковровую дорожку один за другим. Одной из тех, кто смог моментально приковать к себе внимание прессы, стала певица Нюша, поразившая публику невероятным декольте.

Невероятное декольте: Нюша едва не потеряла грудь на премии "Жара"

 

Публика уверена в том, что Нюша немного перестаралась с откровенностью своего образа, хотя и нельзя не отметить, что смотрелась она просто восхитительно. Певица выбрала для посещения церемонии платье с черным кожаным лифом и подолом бежевого цвета. Всех удивил, конечно же, не цвет, а фасон выбранного Нюшей наряда. Судя по выбору модели, звезда хотела убить всех зайцев одним выстрелом: оголив плечи, грудь и ноги.

В свет решили также выйти Сергей Зверев, Олег Газманов, который решил позировать перед объективами камер не со своим сыном Родионом, который, между прочим, тоже был на церемонии, а с Филиппом. Мальчик был рожден от первого брака. Также на церемонию появилась группа «Ранетки», собравшаяся вместе впервые после распада коллектива.

Нюша нередко показывает подписчикам свою сексуальность и уже неоднократно ее критиковали за чрезмерную откровенность образов. Девушка, однако, и не собирается обращать внимания на мнения критиков и продолжает гнуть свою линию.
Николай Офицеров
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