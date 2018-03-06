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| | Навыступала: Ольга Бузова покупает дом на берегу моря в Испании

Навыступала: Ольга Бузова покупает дом на берегу моря в Испании

Сегодня, 14:36
Знаменитая российская исполнительница и ведущая Ольга Бузова планирует приобрести дом на берегу моря в Испании. По этому поводу поклонники высказали свое мнение одним словом «навыступала».

Навыступала: Ольга Бузова покупает дом на берегу моря в Испании

 

Сейчас Бузова выбирает, какой именно дом ей приобрести. Сама знаменитость призналась, что недвижимость на солнечном берегу Испании – это заветная мечта ее матери. За последний год финансовое положение артистки значительно улучшилось, однако и не обошлось без личной трагедии – развод со спортсменом Дмитрием Тарасовым. За месяц за рекламу в интернете Ольга получает примерно 10 млн рублей.

Несмотря на то, что рабочий график артистки расписан не только поминутно, но и на год вперед, она не перестает получать удовольствие не только от работы, но и от жизни в целом. Также знаменитость не перестает дарить подарки своим близким. Некоторое время назад исполнительница похвасталась своим поклонникам, что подбирает недвижимость в Испании для своей матери. Родительница Ольги Бузовой такой же трудоголик, как и ее дочь.
Анна Котова
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