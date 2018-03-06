Дмитрий Маликов не может выбрать имя для своего сына уже полтора месяца

Дмитрий Маликов не может выбрать имя для своего сына уже полтора месяцаСегодня, 14:18
Не так давно в СМИ попала информация о том, что у Дмитрия Маликова родился ребенок. По догадкам счастливых родителей кто-то из персонала престижного роддома в
Супруга российского певца и видеоблогера Дмитрия Маликова Елена поделилась трогательными кадрами первого фото семьи в обновленном составе. На снимке запечатлен
Знаменитый российский певец и, с недавних пор, блогер Дмитрий Маликов выступил с заявлением о том, что стал отцом во второй раз. Музыкант сообщил о рождении