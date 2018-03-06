Дмитрий Маликов не может выбрать имя для своего сына уже полтора месяца

Дмитрий Маликов со своей супругой уже больше месяца не могут выбрать имя для своего сына. Об этом знаменитый певец поделился с телезрителями в прямом эфире одного из каналов. Он попросил помощи у всей страны.

Сначала хотели назвать Дмитрием, но супруга Елена больше склонялась к имени Марк. В общем, семья стоит на распутье, а маленький ребенок продолжает жить безымянным. О том, что в семье 48-летнего Дмитрия Маликова и его 55-летней супруги Елены появится ребенок, не знали даже близкие родственники. Мальчик был рожден от суррогатной матери и 29 января Дмитрий узнал о пополнении семейства.

От первого брака у Маликова есть взрослая дочь, с которой он поддерживает теплые отношения. Многие считали, что рождение ребенка для немолодой пары, это просто прихоть и дань моде. Однако настойчивые разговоры на эту тему убедили близких друзей и родственников, что семья имеет самые серьезные намерения. Дмитрий и Елена одно время хотели даже взять ребенка из детдома. Теперь всей стране осталось дать новорожденному имя.

Сергей Денисов