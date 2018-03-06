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| | Дмитрий Маликов не может выбрать имя для своего сына уже полтора месяца

Дмитрий Маликов не может выбрать имя для своего сына уже полтора месяца

Сегодня, 14:18
Дмитрий Маликов со своей супругой уже больше месяца не могут выбрать имя для своего сына. Об этом знаменитый певец поделился с телезрителями в прямом эфире одного из каналов. Он попросил помощи у всей страны.

Дмитрий Маликов не может выбрать имя для своего сына уже полтора месяца

 

Сначала хотели назвать Дмитрием, но супруга Елена больше склонялась к имени Марк. В общем, семья стоит на распутье, а маленький ребенок продолжает жить безымянным. О том, что в семье 48-летнего Дмитрия Маликова и его 55-летней супруги Елены появится ребенок, не знали даже близкие родственники. Мальчик был рожден от суррогатной матери и 29 января Дмитрий узнал о пополнении семейства.
 
От первого брака у Маликова есть взрослая дочь, с которой он поддерживает теплые отношения. Многие считали, что рождение ребенка для немолодой пары, это просто прихоть и дань моде. Однако настойчивые разговоры на эту тему убедили близких друзей и родственников, что семья имеет самые серьезные намерения. Дмитрий и Елена одно время хотели даже взять ребенка из детдома. Теперь всей стране осталось дать новорожденному имя.

Сергей Денисов
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