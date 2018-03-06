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| | Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото

Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото

Сегодня, 14:07
Российская актриса Кристина Асмус, наиболее известная по телевизионному сериалу «Интерны», опубликовала в Instagram новую фотографию, подписав ее словами: «Почти случайный кадр, сделанный моим партнером по шоу «Вернувшиеся», во время съемки всей нашей актерской труппы».

Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото

 

Поклонники начали активно комментировать данный снимок. Новая фотография стала любимой для Кристины Асмус. По словам подписчиков, случайные кадры всегда самые лучшие. Невозможно сделать снимок такого качества, предварительно подготовившись к съемкам. Фанаты назвали Кристину Асмус «нежно-весенней», красавицей, милашкой, конфеткой и продолжают отвешивать актрисе различные комплименты, соревнуясь в красноречии.

Некоторые пользователи не узнают звезду «Интернов» в этом фото. По мнению подписчиков, Кристина Асмус получилась на снимке настолько необычно, что напоминает совершенно другую женщину. Практически всем юзерам понравилось новое фото актрисы. За 30 минут публикация набрала более 9,3 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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