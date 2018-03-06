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Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram

Сегодня, 13:58
Российская актриса кино и театра Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря участию в съёмках телесериала «Папины дочки», поделилась горечью со своими подписчиками, рассказав о блокировке своего аккаунта в сети Instagram.

Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram

 

В своём официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» Катя Старшова разместила публикацию, в которой уведомила всех своих поклонников о том, что её профиль в сети микроблогов Instagram был заблокирован, а на его восстановление может уйти до двух месяцев. Катя заявила, что непременно хочет делиться со своими фанатами новыми видеороликами и снимками, из-за чего ей пришлось создать временный аккаунт в Instagram, куда будут публиковаться её новые материалы.

В комментариях многие пользователи выразили своё недоумение относительно блокировки аккаунта Старшовой в Instagram, поинтересовавшись у актрисы, кто, или что явилось причиной блокировки. Однако на подобные запросы Старшова не ответила, оставив их без внимания.
Александр Вест
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