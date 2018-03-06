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| | Без понтов и пафоса: Волочкова удивила подписчиков естественностью

Без понтов и пафоса: Волочкова удивила подписчиков естественностью

Сегодня, 13:49
Анастасия Волочкова – достаточно популярная медиа-персона. Основной род её деятельности – балет, однако в настоящее время не столь слышно о каких-то выступлениях такого плана. Артистка создаёт ажиотаж больше своими поступками на публике. Вокруг неё достаточно много разного рода скандалов и критики за несколько своеобразное поведение, которое не всем кажется цензурным. В связи с этим, Анастасия Волочкова представляется некоторым не совсем естественной. Люди считают, что она намеренно играет на публику, демонстрируя странные образы и регулярно попадая в курьёзы.

 

Без понтов и пафоса: Волочкова удивила подписчиков естественностью

 

Однако очередной контент на странице Волочковой в Instagram заставил часть поклонников задуматься об обратном. Знаменитость, лёжа в кровати и укрытая пледом, поздравляла с днём рождения музыканта Алексея Малахова. Она достаточно тепло отозвалась о деятеле, отметив, что ей очень важна его дружба, а также поблагодарив за песни. Анастасия Волочкова не попыталась в этом посте оголиться или дать какой-то странный намёк. Были заметны даже лямки от топа – соответственно, она не лежала оголённая под пледом. Это удивило часть поклонников. Они задались вопросом – неужели Анастасия Волочкова может быть естественной? Артистка вела себя совсем не так, как обычно, что многих очень порадовало.

Они посоветовали Анастасии Волочковой и дальше обходиться «без понтов», отметив, что это балерину только украсит. Люди подчеркнули, что артистке очень идёт такая лёгкая естественность. Они порекомендовали почаще себя так проявлять, отметив, что тогда популярность Волочковой исключительно возрастёт, причём она будет «белая», не основанная на многочисленных скандалах.

Впрочем, нашлись и те, кто обнаружил в таком поздравлении минусы. Хейтеры поразились, как вообще можно поздравлять, лёжа в кровати. Они усмотрели в этом эротический подтекст, считая, что Анастасия Волочкова и в этот раз не смогла обойтись без скандала. Комментаторы с сарказмом предположили, что артистка могла бы поздравлять других друзей, и вовсе показав интимную сцену в той же кровати.

Некоторые также резко раскритиковали то, что Волочкова вообще благодарила за песни Алексея Малахова. Они отметили, что действительно знают о том, что балерина ещё и в вокальном плане себя пробует, однако подчеркнули её сильную несостоятельность на данном поприще. Хейтеры заявили, что Волочкова, как певица, «хуже Бузовой». Последнюю регулярно критикуют за достаточно слабые вокальные данные, однако даже она, как посчитали интернет-пользователи, не столь уж плоха, по сравнению с балериной, в плане исполнения песен.
Ирина Летинская
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