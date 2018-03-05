«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Экс-участница группы NIKITA исполнила стриптиз на камеру

Экс-участница группы NIKITA исполнила стриптиз на камеру

Вчера, 22:57
Известная певица Анастасия Кумейко решила порадовать своих поклонников и сняла стриптиз собственного исполнения у окошка. Экс-участница NIKITA опубликовала ролик в интернет.

Экс-участница группы NIKITA исполнила стриптиз на камеру

 

Когда певица состояла в группе NIKITA, то имела образ скандальной и раскованной дивы. Звезда решила подтвердить свой статус благодаря раскованному танцу у панорамного окна. Знаменитость не стала ждать пока кто-то зафиксирует «обнажёнку» на камеру и выкинет в интернет – Анастасия Кумейко сделала всё сама.

Поклонники были рады такому видео и усыпали знаменитость различными комплиментами. Поклонники считают, что это всё из-за погоды, которая совсем не соответствует весне.

Экс-участница группы NIKITA исполнила стриптиз на камеру

 

Анастасия Кумейко подтвердила предположения и написала: «Прогноз погоды на сегодня. Cold conditions & hot fashion». Отметим, что число просмотров такого откровения растёт с большими темпами.
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