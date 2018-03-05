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| | Актриса Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

Актриса Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

Вчера, 22:47
Британская актриса Эмма Уотсон продемонстрировала новое тату на вечеринке Vanity Fair в честь премии «Оскара». Фраза Time's Up поддерживала женщин, переживших сексуальные домогательства.

Актриса Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

 

Британская актриса Эмма Уотсон присоединялась в голливудскому флешмобу Time's Up, направленного на борьбу с сексуальными домогательствами относительного женщин. Данная акция приурочена к скандалу с Харви Вайнштейном, обвиненному некоторыми актрисами в домогательствах и изнасилованиях.

Показывая свою поддержу данному движению, Уотсон нанесла временными чернилами фразу Time's Up. С ней она пришла на вечеринку в честь вручения кинопремии «Оскара», однако папарацци обратили внимание не на идеологический подтекст надписи, а на грамматическую ошибку в написании фразы. Кроме того, пользователи Сети, увидевшие фото актрисы с мероприятия, были очень взволнованы изменениями прически Уотсон.

Во флешмобе Time's Up уже приняли участие Натали Портман, Элизабет Мосс, Ева Лонгория и другие знаменитости.
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