Актриса Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

Британская актриса Эмма Уотсон продемонстрировала новое тату на вечеринке Vanity Fair в честь премии «Оскара». Фраза Time's Up поддерживала женщин, переживших сексуальные домогательства.

Британская актриса Эмма Уотсон присоединялась в голливудскому флешмобу Time's Up, направленного на борьбу с сексуальными домогательствами относительного женщин. Данная акция приурочена к скандалу с Харви Вайнштейном, обвиненному некоторыми актрисами в домогательствах и изнасилованиях.Показывая свою поддержу данному движению, Уотсон нанесла временными чернилами фразу Time's Up. С ней она пришла на вечеринку в честь вручения кинопремии «Оскара», однако папарацци обратили внимание не на идеологический подтекст надписи, а на грамматическую ошибку в написании фразы. Кроме того, пользователи Сети, увидевшие фото актрисы с мероприятия, были очень взволнованы изменениями прически Уотсон.Во флешмобе Time's Up уже приняли участие Натали Портман, Элизабет Мосс, Ева Лонгория и другие знаменитости.