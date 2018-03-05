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| | Карина Мишулина продолжит судиться с Тимуром Еремеевым

Карина Мишулина продолжит судиться с Тимуром Еремеевым

Вчера, 22:40
Актриса Карина Мишулина посетила телевизионное шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. На передаче гостья рассказала о проигрыше судебного разбирательства с Тимуром Еремеевым, который называет себя сыном Спартака Мишулина.

Карина Мишулина продолжит судиться с Тимуром Еремеевым

 

Женщина не собирается опускать руки, а готовится к новому суду. Карина Мишулина намерена отстаивать честь семьи. Актриса выслала одежду Еремеева в Швецию, и зарубежные специалисты не смогли обнаружить на ней биологический материал, способный доказать родство этого человека со Спартаком Мишулиным. На суде присутствовала Карина Мишулина и правозащитник, отстаивающий интересы Еремеева. По мнению женщины, представители Фемиды не желали слушать ее логичных доводов, поэтому дама подала апелляцию и готова до конца доказывать свою правоту.

На шоу пришла школьная учительница Тимура Еремеева. В характеристиках мальчика в графе «Отец» стоял прочерк. Соседи матери артиста говорят, что эта женщина тщательно скрывала информацию о личной жизни. На вопросы об отце сына она рассказывала о мужчине, который связан с искусством, но не называла его имени.
Домбровский Сергей
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