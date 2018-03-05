"Никогда не забуду ребенка": Седокова показала особую связь с детьми

Анна Седокова разместила в своем Instagram фото двоих из своих детей. В подписи к снимку знаменитость отметила, что связь между родными братьями и сестрами чрезвычайно важна, ведь они потом всю жизнь будут делиться самым важным, что происходит в их жизни, даже если из нее исчезнут родители.

Пользователи забросали Алину и Гектора комплиментами, и проявили большую заинтересованность в вопросе, где же в этот момент находится их сестра. Причем интерес подписчиков был настолько велик, что комментарии с вопросом: «А где же Моника?» попадались буквально через один. Поклонники выразили восхищение замечательными детьми Седоковой, отметили, что Алина стала совсем большой и отлично справляется с ролью няни, помогая маме. Некоторые задались вопросом, почему у девочки очень красное лицо, хотя в итоге сошлись во мнении, что она обгорела на солнце. Владеющие информацией ответили на основной вопрос о местонахождении Моники, среднего ребенка Седоковой, которая живет с отцом в Лос-Анджелесе. Именно там Моника в прошлом году пошла в первый класс, правда у ее родителей перед этим случился конфликт относительно ее проживания, но в итоге решено было, что Моника уедет с родным отцом - Максимом Чернявским в Америку.Подписчики поспорили о том, на кого же похожи дети певицы - кто-то склонялся к мнению, что все они - копии звездной мамы, но другие возражали, что на нее похожа лишь старшая дочь, тогда как Моника и Гектор похожи на своих отцов. Поклонники порассуждали о том, что не стоит считать дружбу между братьями и сестрами имеющейся априори. Ее вполне может и не быть, о подобном личном опыте поведали некоторые пользователи. Но, тем не менее, они отдали должное воспитанию, которое Седокова дает своим детям, если между ними существуют и будут дальше существовать настолько доверительные отношения. Некоторые, правда, усомнились, что между детьми, у которых такая большая разница в возрасте, будет желание делиться секретами друг с другом. А, с учетом того, что Моника, вообще, живет отдельно, то ее близкие отношения с братом и сестрой в принципе находятся под вопросом.В целом, отношение пользователей было очень позитивным, как и сам снимок. Они восхищались тем, как быстро растет Гектор, и желали детям и самой Анне Седоковой всего только хорошего.