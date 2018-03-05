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| | Цымбалюк-Романовская отдаст часть своего имущества Джигарханяну

Цымбалюк-Романовская отдаст часть своего имущества Джигарханяну

Вчера, 22:16
Пятого марта на передаче «Пусть говорят» адвокат экс-супруги режиссера Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской показала в прямом эфире документы, свидетельствующие о приобретении квартир пианисткой до заключения брака с актером.

Цымбалюк-Романовская отдаст часть своего имущества Джигарханяну

 

Принесенные бумаги говорят о необоснованности критики в адрес Цымбалюк-Романовской, которую обвиняли в присвоении имущества после развода с Джигарханяном. Пианистка намерена отдать часть недвижимости своему экс-мужу. Юрист придет к артисту, дабы обсудить подробности. Заключение договора подразумевает поддержку интересов Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская призналась в любви к своему экс-супругу и заявила, что их семейную идиллию разрушили злые люди. Она призывает Джигарханяна одуматься и помириться, поскольку на склоне лет оставаться в одиночестве тяжело.

Адвокат Цымбалюк-Романовской подготовил необходимые документы по переводу части имущества режиссеру. Правозащитник намерена встретиться с Джигарханяном, показать ему бумаги и предложить сотрудничество. Цымбалюк-Романовская неоднократно выражала желание поговорить с возлюбленным лично, но тот отказывался от встречи.
Домбровский Сергей
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