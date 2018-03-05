Обезумевший Маколей Калкин показал свой «Оскар» с куклами и педикюром

Маколей Калкин, прославившийся рядом ролей главного героя первых фильмов из франшизы «Один дома», показал собственный «Оскар» - назвал своих претендентов на получение кинопремии, сделал педикюр, сыграл на гитаре и играл с игрушками. По его мнению, такое времяпровождение все же интереснее просмотра настоящего «Оскара».

В официальном строгом костюме герой фильма «Один дома» Маколей Калкин показал фолловерам в Twitter как весело провести время при просмотре «Оскара». В десятках твиттов артист продемонстрировал, как варил макароны, делал себе педикюр, играл на гитаре и играл с игрушкам.Также Калкин сообщил свои предсказания насчет итогов. По его мнению, награда за самые лучшие визуальные эффекты достанется кинокартине «Бегущий по лезвию 2049», потому что там показали Харисона Форда, который «смертельно скучал». Кроме того, актер выступил с критикой фильма-победителя «Формы воды». Это кино он назвал «полной ерундой», а вода может принимать форму сосуда, в котором находится.