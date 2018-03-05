Певица Блеона Керети пришла на "Оскар" в "голом" платье

Исполнительница из Албании Блеона Керети явилась на afterparty в честь «Оскара» с полностью неприкрытой грудью. Участников вечеринки удивил полупрозрачный, буквально голый наряд певицы.

На вечеринке после церемонии вручения премии «Оскар» внимание прессы привлек наряд албанской исполнительницы Блеоны Керети. Дело в том, что полупрозрачный наряд знаменитости фактически полностью оголял ее грудь.В Instagram певицы преобладают фото эротической направленности. С трудом можно найти фото, на котором знаменитость была бы полностью одета.В это же время, другую вечеринку по случаю вручения «Оскара» посетила известная модель Хайди Клум, удивившая гостей собственным откровенным платьем. Наряд из светлой полупрозрачной ткани позволял рассмотреть грудь звезды, а откровенный разрез обнажал ее ноги.

Интересно, что на самом вручении кинонаграды откровенными образами поразили модель Алессандра Амбросио и актриса Бланка Бланко. Первая одела на церемонию прозрачное платье, вторая отдала предпочтение наряду с большим декольте и откровенным разрезом.