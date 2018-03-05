Певица Блеона Керети пришла на "Оскар" в "голом" платье

На вечеринке после церемонии вручения премии «Оскар» внимание прессы привлек наряд албанской исполнительницы Блеоны Керети. Дело в том, что полупрозрачный наряд знаменитости фактически полностью оголял ее грудь.
В Instagram певицы преобладают фото эротической направленности. С трудом можно найти фото, на котором знаменитость была бы полностью одета.
В это же время, другую вечеринку по случаю вручения «Оскара» посетила известная модель Хайди Клум, удивившая гостей собственным откровенным платьем. Наряд из светлой полупрозрачной ткани позволял рассмотреть грудь звезды, а откровенный разрез обнажал ее ноги.
Интересно, что на самом вручении кинонаграды откровенными образами поразили модель Алессандра Амбросио и актриса Бланка Бланко. Первая одела на церемонию прозрачное платье, вторая отдала предпочтение наряду с большим декольте и откровенным разрезом.