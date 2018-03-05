«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Певица Блеона Керети пришла на "Оскар" в "голом" платье

Певица Блеона Керети пришла на "Оскар" в "голом" платье

Вчера, 21:03
Исполнительница из Албании Блеона Керети явилась на afterparty в честь «Оскара» с полностью неприкрытой грудью. Участников вечеринки удивил полупрозрачный, буквально голый наряд певицы.

Певица Блеона Керети пришла на "Оскар" в "голом" платье

 

На вечеринке после церемонии вручения премии «Оскар» внимание прессы привлек наряд албанской исполнительницы Блеоны Керети. Дело в том, что полупрозрачный наряд знаменитости фактически полностью оголял ее грудь.

В Instagram певицы преобладают фото эротической направленности. С трудом можно найти фото, на котором знаменитость была бы полностью одета.

В это же время, другую вечеринку по случаю вручения «Оскара» посетила известная модель Хайди Клум, удивившая гостей собственным откровенным платьем. Наряд из светлой полупрозрачной ткани позволял рассмотреть грудь звезды, а откровенный разрез обнажал ее ноги.

Певица Блеона Керети пришла на "Оскар" в "голом" платье

 

Интересно, что на самом вручении кинонаграды откровенными образами поразили модель Алессандра Амбросио и актриса Бланка Бланко. Первая одела на церемонию прозрачное платье, вторая отдала предпочтение наряду с большим декольте и откровенным разрезом.
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