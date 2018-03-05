«Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков

Анастасия Волочкова опять решила разочарование и усталость выплеснуть на своих подписчиков. И опять побудила её к этому мелочь.

Анастасия Волочкова в который раз бурно реагирует на замечания своих фанатов. Сегодня ранее она поделилась с ними фотографией с большими пирожными безе. Только в подписи к снимку она допустила маленькую ошибку, назвав их «бизе». В комментариях под фото и нескольких российских СМИ высмеяли балерину. Её реакция не заставила долго ждать.Следующий пост она сопроводила фотографией балета Жоржа Бизе, где она танцевала партию Кармен. Она написала, что пользователи Сети могли бы и промолчать о её орфографической ошибке, хотя у самой промолчать не получилось. «(орфография и пунктуация сохранены)», - обращается к подписчикам балерина.Но они вновь вступились за себя, ткнув артистку в большее количество ошибок, советуя ей не нервничать так сильно в её возрасте.