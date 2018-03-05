«Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков

Анастасия Волочкова в который раз бурно реагирует на замечания своих фанатов. Сегодня ранее она поделилась с ними фотографией с большими пирожными безе. Только в подписи к снимку она допустила маленькую ошибку, назвав их «бизе». В комментариях под фото и нескольких российских СМИ высмеяли балерину. Её реакция не заставила долго ждать.
Следующий пост она сопроводила фотографией балета Жоржа Бизе, где она танцевала партию Кармен. Она написала, что пользователи Сети могли бы и промолчать о её орфографической ошибке, хотя у самой промолчать не получилось. «А злопыхатели мои, неугомонные и пышащие желчью.., вам-то не дано не только на сцену выйти и на пуантах станцевать, восхищая зрителей, а вовсе не дано ничего, кроме злобы, в которой и утопаете. Почитайте свои комментарии свои де.. Да вас злоба и зависть переполняет так сильно, что вы строчите свою вонь так стремительно, что совершаете гораздо больше ошибок, чем одна буква.. А большинство этих грымз вообще безграмотные. Без слез не взглянешь (орфография и пунктуация сохранены)», - обращается к подписчикам балерина.
Но они вновь вступились за себя, ткнув артистку в большее количество ошибок, советуя ей не нервничать так сильно в её возрасте.