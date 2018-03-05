Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь

Бывшая ведущая популярного телешоу «Ревизорро» Елена Летучая пообещала поклонникам этой весной взяться за свою грудь. К этому она призывает и своих поклонниц.

Елена Летучая уже била рекорды поисковых систем, когда её грудь в Интернете стала одной из самых запрашиваемых. Сейчас женщина сама взялась за свою «гордость». Однако речь идёт вовсе не о пластической хирургии или глупом споре. Елена Летучая призналась, что этой весной займётся здоровьем своей груди. «В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. В 94% случаев с болезнью можно справиться, если она обнаружена на ранней стадии», - пишет телеведущая в своём блоге.К такому решению она подталкивает и своих зрительниц, понимая, какое влияние она может оказать как медийная личность. Но подписчицами Елены не нужно ничего подсказывать, поскольку они нередкие гости у маммологов. Стоит отметить, что несмотря на деловой стиль одежды Летучей, она не прочь показать свою грудь для камеры. Иногда её становится даже слишком много для одного кадра, и фанаты просят Елену быть скромнее. Также в последнее время они подозревают, что женщина беременна.