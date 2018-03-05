«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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Материнство и избиение женщин: Собчак затронула гендерный вопрос

Вчера, 21:42
Собчак опубликовала интересную новость вместе с новым фото, на котором она изображена в голубом платье и стильных очках. Бывшая ведущая «Дома-2», а ныне кандидат в президенты страны сообщила, что ей звонил мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы принести извинения за то, что на Ленинградском проспекте на нее произошло нападение. 

 

Материнство и избиение женщин: Собчак затронула гендерный вопрос

 

В комментариях развернулись жестокие баталии пользователей - они отстаивали диаметрально противоположные точки зрения по отношению к Собчак. Одни расхваливали ее за четкую позицию, настойчивость и верные высказывания, другие обзывали Ксению последними словами, отправив ее обратно в «Дом-2». Предметом для дискуссии в сети оказался и факт избиения Собчак с апелляцией на то, что по сути своей она остается женщиной. Комментарии были довольно резкими, но среди них все-таки встречались и комплименты изменениям в имидже Собчак в лучшую сторону - так поклонники одобрили изящное платье, которое Ксении подобрал новый стилист.

Подписчицы упрекнули мужчин в том, что они опускаются до подлости, совершая подобные низкие поступки - обзывая женщин и доходя до мелочной мести за стакан воды, выплеснутый в лицо в ответ на оскорбление. Тем самым они вызывают возмущение и разочарование женской половины пользователей. Досталось и самой Собчак - ей припомнили хамское отношение к детям, которых она обматерила. Ксении попеняли на то, что сама, являясь матерью, она допускает подобное отношение к самой незащищенной части населения страны. Ранее Ксению Собчак раскритиковали за пост, в котором она показала, как ее сын "наводит порядок" в тумбочке с таблетками. Многие пользователи сети отметил, что лекарственные препараты - не игрушки для младенца. 

Недоброжелатели даже сравнили ее с неким русским вариантом Юлии Тимошенко, но не в пользу Собчак - Тимошенко назвали более умной, тогда как Собчак - более медийной. Некоторые даже усомнились в том, что она, вообще, женщина.
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