«Помогите выбрать»: Беременная Костенко не может определиться с нарядом по фигуре

Анастасия Костенко обратилась с просьбой к своим подписчицам помочь ей подобрать наряд. Так как ей очень сложно выбрать, на чем остановится, и она буквально разрывается между двумя образами. На выбор жена футболиста Тарасова представила в одной тональности платье и брючный костюм.

Януш Серпнень

Около тридцати тысяч лайков и пяти тысяч комментариев вызвал этот пост. Естественно, что мнения советчиков были разными. Одни советовали приобрести платье, другие настаивали на брючном костюме, были и те, кто советовал оба наряда.Приверженцы платья мотивировали свой выбор тем, что в нем во время беременности меньше заметно живот. Тогда как раз именно это и называли недостатком брючного костюма, в котором живот заметно выпирает. Если выбирать приходится между очень красивым нежным брючным костюмом и воздушным платьем, то платье это всегда женственность, а это наше всё. Кто-то считал, что именно костюмчик в ближайшее время пригодится больше.Советовали приобрести и оба наряда, так как они ей очень идут: «В первом, как принцесса, во втором - деловая леди». Давая такой совет, у звезды параллельно поинтересовались, что неужели у нее на два не хватит денег. Кого-то интересовал повод для покупки, исходя из этого, и советовали делать выбор. В платье Анастасия выглядела нежной и женственней, тогда как в костюме более взросло, по-деловому и элегантно.Но были и те, кто раскусил супругу футболиста и посоветовал ей рекламировать товары тоньше. Потому что и так ясно и всем понятно, что она вполне может себе позволить приобрести оба наряда и помимо этого ещё два десятка таких же. Так зачем же интересоваться, в чем ей лучше, нравится и то, и другое, так надо брать и не спрашивать, ибо оба наряда ей к лицу и подходят замечательно.«Настя, такая милашка, приятно смотреть, не вызывает негатива, только положительные эмоции. И в том и в том просто восхитительная, нежная и утонченная. Зачем разрываться, как можно выбрать из представленного, ведь абсолютно разные стили. Нужно брать оба, когда я сомневаюсь, то так и делаю», - констатировала подписчица. Очень красиво и женственно выглядят обе вещи, к тому же очень приятный цвет. Но кому-то платье все же было больше по душе. Хотя другим в костюме хорошо был подчеркнут животик.Правда, нашлись как всегда и доброжелатели, назвав костюм на вид настоящей пижамой, а платье как для школьницы девятиклассницы – никакое, отвратительного цвета. Заодно у нее поинтересовались, когда она нижнее белье научиться подбирать по цвету.