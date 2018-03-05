«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Сальма Хайек удивила зрителей «Оскара-2018» постаревшим лицом и безвкусным нарядом

Сальма Хайек удивила зрителей «Оскара-2018» постаревшим лицом и безвкусным нарядом

Вчера, 20:06
Сальма Хайек неприятно удивила поклонников своим образом на церемонии вручения «Оскар-2018». Разочаровало фанатов странное платье постаревшей актрисы в стиле новогодней елки.

Сальма Хайек удивила зрителей «Оскара-2018» постаревшим лицом и безвкусным нарядом

 

Впервые на красной дорожке «Оскара» Сальма Хайек появилась более 20 лет назад. С тех пор она часто бывает на церемонии, в большинстве случаев как гостья. 51-летняя актриса в последнее время часто разочаровывает фанатов отсутствием вкуса: на прошлогодней церемонии ее наряд был признан наихудшим, а в этом году она пришла на мероприятие в платье азиатского стиля, сделавшим ее похожей на новогоднее украшение. Также неприятно удивило поклонников то, что актриса не смогла скрыть возрастные изменения, из-за чего ее лицо стало выглядеть очень старым.

На мероприятие Сальма Хайек пришла в сиреневом бархатном платье от Gucci, украшенном пайетками, стеклярусом и камнями, что сделало образ дешевым и безвкусным.
Виктория Озерова
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