Сальма Хайек удивила зрителей «Оскара-2018» постаревшим лицом и безвкусным нарядом

Сальма Хайек неприятно удивила поклонников своим образом на церемонии вручения «Оскар-2018». Разочаровало фанатов странное платье постаревшей актрисы в стиле новогодней елки.

Виктория Озерова

Впервые на красной дорожке «Оскара» Сальма Хайек появилась более 20 лет назад. С тех пор она часто бывает на церемонии, в большинстве случаев как гостья. 51-летняя актриса в последнее время часто разочаровывает фанатов отсутствием вкуса: на прошлогодней церемонии ее наряд был признан наихудшим, а в этом году она пришла на мероприятие в платье азиатского стиля, сделавшим ее похожей на новогоднее украшение. Также неприятно удивило поклонников то, что актриса не смогла скрыть возрастные изменения, из-за чего ее лицо стало выглядеть очень старым.На мероприятие Сальма Хайек пришла в сиреневом бархатном платье от Gucci, украшенном пайетками, стеклярусом и камнями, что сделало образ дешевым и безвкусным.