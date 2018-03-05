«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Певицу Рианну назвали «ведьмой» из-за ходьбы на шпильках по решетке

Певицу Рианну назвали «ведьмой» из-за ходьбы на шпильках по решетке

Вчера, 19:48
R&B- и поп-певица из США Рианна получила звание «ведьмы» за удивительное умение ходьбы на шпильках. То, как звезда продефилировала по вентиляционным решеткам, также сравнили с шествием Иисуса по воде.

Певицу Рианну назвали «ведьмой» из-за ходьбы на шпильках по решетке

 

В Сеть попали фото-доказательства того, как Рианна на высоких шпильках неоднократно с легкостью преодолевает поверхности с вентиляционными решетками. Фанаты звезды поражены данной способностью, называя кумира то «ведьмой», то «Иисусом, идущим по воде». Особенное восхищение поклонников Рианны вызывает то, что она умудряется не попадать тонкой шпилькой в отверстия решеток, хотя риск этого огромен.

 

Знаменитая исполнительница переехала в Соединенные Штаты Америки в 16-летнем возрасте для того, чтобы стать певицей. В 2005 году была презентована ее первая работа Music of the Sun, ставшая одним из лучших альбомов по версии Billboard 200.

Рианна успевает строить и актёрскую карьеру. В 2018 году должен выйти фильм с ее участием под названием «Восемь подруг Оушена» (Ocean's Eight) от режиссера Гэри Росса.
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