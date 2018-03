Певицу Рианну назвали «ведьмой» из-за ходьбы на шпильках по решетке

R&B- и поп-певица из США Рианна получила звание «ведьмы» за удивительное умение ходьбы на шпильках. То, как звезда продефилировала по вентиляционным решеткам, также сравнили с шествием Иисуса по воде.

В Сеть попали фото-доказательства того, как Рианна на высоких шпильках неоднократно с легкостью преодолевает поверхности с вентиляционными решетками. Фанаты звезды поражены данной способностью, называя кумира то «ведьмой», то «Иисусом, идущим по воде». Особенное восхищение поклонников Рианны вызывает то, что она умудряется не попадать тонкой шпилькой в отверстия решеток, хотя риск этого огромен.

Знаменитая исполнительница переехала в Соединенные Штаты Америки в 16-летнем возрасте для того, чтобы стать певицей. В 2005 году была презентована ее первая работа Music of the Sun, ставшая одним из лучших альбомов по версии Billboard 200.Рианна успевает строить и актёрскую карьеру. В 2018 году должен выйти фильм с ее участием под названием «Восемь подруг Оушена» (Ocean's Eight) от режиссера Гэри Росса.