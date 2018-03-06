«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Дарья Пынзарь потеряла бизнес в Москве

Дарья Пынзарь потеряла бизнес в Москве

Сегодня, 02:30
Бывшая участница шоу «Дом-2», известный блогер, телеведущая и бизнесмен Дарья Пынзарь утратила часть своего бизнеса в Москве. Она собрала журналистов некоторых изданий и рассказала им об этом.

Дарья Пынзарь потеряла бизнес в Москве

 

Дарья потеряла свои доли в салоне красоты на Арбате и маникюрную студию в Южном Бутове. Она сама создавала с нуля два этих предприятия, сама обучала персонал, покупала оборудование и продумывала интерьеры салонов. Пынзарь была очень требовательна, исполнительна и хотела того же от подчиненных. Салоны должны были заработать высокую репутацию, чтобы приносить доход от обслуживания представителей московской элиты. Однако этого не случилось. Партнерам нужны были деньги здесь и сейчас, потому они стали ориентировать салоны на средний класс, снижать качество услуг и потом вообще все «превратить в конвейер».

Дарья Пынзарь – человек не конфликтный. Она не стала устраивать истерику, спокойно забрала долю и ушла. Сейчас девушка вынашивает еще несколько проектов, но, по ее словам, без партнеров опять не обойтись.
Сергей Денисов
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