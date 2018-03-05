Анджелина Джоли проигнорировала церемонию вручения премии «Оскар»

Журналисты выдвигают разные версии по этому поводу. Согласно одной из них, Анжелина Джоли не появилась на красной дорожке из-за обиды. Актриса представила экспертам свой фильм «Сначала она убила моего отца». Картина вызвала ажиотаж в профессиональной среде, ей пророчили большое будущее. Несмотря на позитивные прогнозы, данная лента не попала в шорт-лист «Оскара». Возможно именно это является истинной причиной неявки Анджелины Джоли на торжество.
Согласно другому предположению, звезда расстроилась по поводу слухов о возобновлении отношений между экс-супругом Брэдом Питтом и Дженифер Энистон. Анджелина Джоли якобы не пришла на «Оскар», так как приняла близко к сердцу известие о изменениях в личной жизни у ее бывшего мужа, у знаменитости произошел нервный срыв, и сейчас неуравновешенная сценаристка лечится у психолога.