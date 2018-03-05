Анджелина Джоли проигнорировала церемонию вручения премии «Оскар»

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли не пришла на торжественную церемонию вручения престижной кинопремии «Оскар». Папарацци не понимают, почему звезда проигнорировала это мероприятие.

Домбровский Сергей

Журналисты выдвигают разные версии по этому поводу. Согласно одной из них, Анжелина Джоли не появилась на красной дорожке из-за обиды. Актриса представила экспертам свой фильм «Сначала она убила моего отца». Картина вызвала ажиотаж в профессиональной среде, ей пророчили большое будущее. Несмотря на позитивные прогнозы, данная лента не попала в шорт-лист «Оскара». Возможно именно это является истинной причиной неявки Анджелины Джоли на торжество.Согласно другому предположению, звезда расстроилась по поводу слухов о возобновлении отношений между экс-супругом Брэдом Питтом и Дженифер Энистон. Анджелина Джоли якобы не пришла на «Оскар», так как приняла близко к сердцу известие о изменениях в личной жизни у ее бывшего мужа, у знаменитости произошел нервный срыв, и сейчас неуравновешенная сценаристка лечится у психолога.