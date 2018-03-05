«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Модель Эмили Ратаковски показала грудь в бриллиантах

Модель Эмили Ратаковски показала грудь в бриллиантах

Вчера, 19:26
Американская 26-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски впервые после замужества оголила собственную грудь перед объективом фотокамеры. Знаменитость таким образом показала, что менять свое поведение после свадьбы не намерена.

Модель Эмили Ратаковски показала грудь в бриллиантах

 

Модель и актриса из США Эмили Ратаковски не скрывает свою страсть к оголенным фотосъемкам, которую не уменьшило даже недавнее замужество. В Сети бытует мнение, что новые фото голого тела модели теперь делает ее супруг Себастьян Бэр-МакКлард.

В доказательство этому не так давно Ратаковски выложила в открытый доступ в своем Instagram-аккаунте новое оголенное фото в домашней обстановке. На снимке девушка стоит лицом к камере, а грудь прикрывает руками, с множеством украшений с бриллиантами на пальцах.

Модель Эмили Ратаковски показала грудь в бриллиантах

 

Данное фото вызвало фурор среди фолловеров знаменитости – за одни сутки публикация набрала свыше 1,7 миллиона отметок «Нравится».

После недавнего появления модели на вечеринке Vanity Fair, СМИ начали активно продвигать предположения о том, что Ратаковски беременна, заметив некоторые характерные изменения в ее фигуре.
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