Настасья Самбурская показала неприличный способ поиска мужа

Настасья Самбурская продемонстрировала 100% вариант найти мужа. Знаменитость опубликовала новую фотографию в сети Instagram в пикантной позе.

Ведущая программы «Ревизорро» сейчас отдыхает в Дубае. Настасья решила продемонстрировать парочку фотографий для своих поклонников в микроблоге. На одном из снимков можно наблюдать, как знаменитость лежит в мини-купальнике с широко раздвинутыми ногами, нижние конечности выходят за предел шезлонга. Под фото Самбурская написала следующее: "". Подписчики предполагают, что такая интересная поза помогает обрести загар в труднодоступных местах.Реакция поклонников в большинстве случаев имела негативных характер. Подписчики считают, что такие снимки не желательно скидывать на общий обзор, так как Настасья Самбурская замужняя женщина. Безумие артистки, к сожалению, не оценили.Известно, что в ноябре 2017 года знаменитость вышла замуж за белорусского актера и модель – Кирилла Дыцевича. Последнее время в браке парочки происходит что-то странное – оба не выкладывают в соцсети совместные снимки, а также перестали носить обручальные кольца. Отметим, что информацию о расставании звёзды не оглашают.