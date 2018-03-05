«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Настасья Самбурская показала неприличный способ поиска мужа

Настасья Самбурская показала неприличный способ поиска мужа

Вчера, 19:35
Настасья Самбурская продемонстрировала 100% вариант найти мужа. Знаменитость опубликовала новую фотографию в сети Instagram в пикантной позе.

Настасья Самбурская показала неприличный способ поиска мужа

 

Ведущая программы «Ревизорро» сейчас отдыхает в Дубае. Настасья решила продемонстрировать парочку фотографий для своих поклонников в микроблоге. На одном из снимков можно наблюдать, как знаменитость лежит в мини-купальнике с широко раздвинутыми ногами, нижние конечности выходят за предел шезлонга. Под фото Самбурская написала следующее: "Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения, но вы никогда не забудете увиденное". Подписчики предполагают, что такая интересная поза помогает обрести загар в труднодоступных местах.

Реакция поклонников в большинстве случаев имела негативных характер. Подписчики считают, что такие снимки не желательно скидывать на общий обзор, так как Настасья Самбурская замужняя женщина. Безумие артистки, к сожалению, не оценили.

Известно, что в ноябре 2017 года знаменитость вышла замуж за белорусского актера и модель – Кирилла Дыцевича. Последнее время в браке парочки происходит что-то странное – оба не выкладывают в соцсети совместные снимки, а также перестали носить обручальные кольца. Отметим, что информацию о расставании звёзды не оглашают.
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