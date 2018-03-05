62-летняя Лариса Долина на шоу «Дива» затмила Ани Лорак

В Москве состоялась концертная программа «Дива» украинской исполнительницы Ани Лорак. Шоу посетили все звезды отечественного шоу-бизнеса. Пришла посмотреть на выступление коллеги и 62-летняя Лариса Долина.

Домбровский Сергей

Ани Лорак предстала перед публикой в стильном образе, который оценили далеко не все. Некоторые раскритиковали откровенные наряды солистки. Лариса Долина поблагодарила вокалистку за чудесную программу, которую она организовала самостоятельно. По мнению российской эстрадной и джазовой певицы, Ани Лорак совершила настоящий подвиг, так как создать шоу такого высокого уровня не удавалось до нее ни одной женщине в мире.Зрители оценили элегантный наряд Ларисы Долиной. По словам поклонников, исполнительница выглядит прекрасно для ее возраста. Лариса Долина сбросила вес, стала более подтянутой и привлекательной. Фанаты отметили отличный вкус российской солистки, которая может подбирать платья и костюмы, в отличие от Ани Лорак.