Сопернице Пелагеи советуют подать в суд на певицу

Пользователи социальных сетей активно обсуждают роман Карины Лебедевой и хоккеиста сборной страны Ивана Телегина, который женат на певице Пелагее.

Сергей Денисов

В социальных сетях появилась фотография, где спортсмен эротично обнимают Карину Лебедеву. Все сразу решили, что у хоккеиста появилось новое увлечение, и Пелагея его не простит. Однако ожидаемой развязки не происходит. Доброжелатели уже сказали Пелагее о злополучной фотографии, однако певица отреагировала мгновенно. Она назвала Лебедеву девушкой легкого поведения. Карине Лебедевой посоветовали подать в суд на Пелагею за публичное оскорбление. Однако скандал не разгорается. Пелагея недавно была с супругом на приеме в Кремле, где Владимир Путин вручал чемпионам Олимпийских игр правительственные награды.У звездной пары растет дочь и никакие сторонние силы, дрязги и сплетни не могут разрушить семью. Это вызывает раздражение у многих людей, которые любят что-то почитать о семейных скандалах.