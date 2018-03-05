«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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В ожидании чуда.

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| | Сопернице Пелагеи советуют подать в суд на певицу

Сопернице Пелагеи советуют подать в суд на певицу

Сегодня, 18:00
Пользователи социальных сетей активно обсуждают роман Карины Лебедевой и хоккеиста сборной страны Ивана Телегина, который женат на певице Пелагее.

 

В социальных сетях появилась фотография, где спортсмен эротично обнимают Карину Лебедеву. Все сразу решили, что у хоккеиста появилось новое увлечение, и Пелагея его не простит. Однако ожидаемой развязки не происходит. Доброжелатели уже сказали Пелагее о злополучной фотографии, однако певица отреагировала мгновенно. Она назвала Лебедеву девушкой легкого поведения. Карине Лебедевой посоветовали подать в суд на Пелагею за публичное оскорбление. Однако скандал не разгорается. Пелагея недавно была с супругом на приеме в Кремле, где Владимир Путин вручал чемпионам Олимпийских игр правительственные награды.

У звездной пары растет дочь и никакие сторонние силы, дрязги и сплетни не могут разрушить семью. Это вызывает раздражение у многих людей, которые любят что-то почитать о семейных скандалах.
Сергей Денисов
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