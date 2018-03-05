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| | «Вот, что бывает после пластики»: Варнава увеличила глаза и губы

«Вот, что бывает после пластики»: Варнава увеличила глаза и губы

Сегодня, 18:02
После запрета въезда в Украину, ведущая и звезда Екатерина Варнава, выразила в коротком видеоролике свое мнение касаемо недоброжелателей, которые утверждают, что ее внешность сплошь и рядом состоит из пластики.

«Вот, что бывает после пластики»: Варнава увеличила глаза и губы

 

«Меня очень обижают разговоры о том, что я вся на пластике. Я хочу обратиться к каждому. Идите в ж…», - ответила телеведущая, поработав над изображением спецэффектами приложения - изменив свою внешность.

За короткое время пост набрал более двадцати пяти тысяч лайков и около полутысячи комментариев, большинство пользователей социальных сетей выступили на защиту звезды, называя ее прелестной и советуя ей, забить на все, ведь она красотка, а ей просто завидуют.«Варнава, ты наша прелесть. Ох уж эти фильтры! Ты крутая, а пост как раз обо всём, наша ты умничка», - отреагировали поклонники.

Варнава-красава, а главное, что все очень доходчиво объяснила. И правильно, кому вообще, какое дело, кто хочет, делает пластику, кто ни хочет, не делает. А, в общем, она в правильное место послала всех «идеальных» людей. Пусть, что хотят то и думают просто в нашем мире, к большому сожалению много завистников.

Катерине желали уверенности и себялюбия, а также, чтобы злые слова ее не трогали. Называли натуральной, очень милой, скромной и красивой. А такая пластика, шутили подписчики, самая удачная, сразу видно, что натуральная. Сейчас смотря старые выпуски Comedy Woman, и сравнивая Катю тогда и сейчас, почитатели сделали вывод, что все меняется - внешность и т. д., но по-прежнему все так же классно наблюдать за ней.

«Катерина, Красная Шапочка вам удалась, а фраза: «Идите вы …!». Из ваших уст прозвучала так мило, интеллигентно и комично, что все ваши недруги, наверняка, были сражены наповал», - подчеркнула одна из подписчиц. - Такая улётная. Кстати, в этом стиле вам намного интереснее».

Насчет «идите в …» большинство подписчиков полностью согласны. А насчет пластики отметили, что главное, чтобы это было и красиво, и гармонично. Добавив, что это как-раз ее случай, так как она великолепна. Понравился подписчикам смех за кадром, который становится все громче и неистовей. А главное, что все коротко, ёмко и доходчиво: «Вот, что бывает после пластики».

Ранее Служба безопасности Украины запретила российской ведущей Екатерине Варнаве въезд в Украину, хотя она работала на «Новом канале» в Украине в шоу «Кто сверху» при этом с российскими коллегами по Comedy Woman , но еще и успевала гастролировать в оккупированном Крыму.
Януш Серпнень
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