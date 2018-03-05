"Крабы, икра и креветки": Панин показал элитную жизнь дочери

Алексей Панин разместил в своем Instagram фотографию, где его дочь Аня, сидя за столом, поедает бутерброд с красной икрой. Актер, судя по всему, хотел поиронизировать, сделав подпись к фото, что ребенок, хоть и давится, но ест, мечтая о том, чтобы эта икра, наконец-то, закончилась. Но пользователи не очень разделили его юмор, напомнив, что деликатесы подобного уровня стали уже мало кому доступны в стране. Тем не менее, многие из них похвалили заботливого отца, который так потчует ребенка, и заявили, что и сами не прочь бы «помочь девочке справиться с бутербродом».

Панин также щедро пригласил всех, кто желает насладиться не только икрой, но и крабами, а также креветками, обращаться к нему, так как его друзья заняты доставкой этих продуктов в наисвежайшем виде прямо с Дальнего Востока. Основная масса пользователей одобрила новое увлечение Алексея, сказав, что лучше уж заняться употреблением полезных деликатесов, чем творить невесть что, как он это делал в последнее время.Кстати, недавно Панин довольно резко высказался на тему российского общества, чем поддержал другого актера - Алексея Серебрякова, сделавшего заявление, что Россия состоит из хамства, наглости и силы. Панин заявил, что у жителей России, которых он видит на улице, сплошь хамское выражение лица, и привел в пример Европу, где все улыбаются. А в Москве, по словам Панина, улыбаются лишь в дорогих магазинах. Актер высказал мнение, что россияне ненавидят любого, кто богаче них самих и готовы их уничтожить с помощью своей «силы» и зла, накопившегося в них. И сам он хотел бы уехать отсюда подальше, чтобы приезжать разве что покататься на лыжах, в то время как любить Россию, по его мнению, нужно на расстоянии.Несмотря на то, что прежде Алексей заявлял, что у него сейчас недостаточно денег, чтобы покинуть страну, на днях он опубликовал фото со специалистом по оформлению Шенгена. Панин даже прокомментировал снимок, что ему не терпится поскорее заполучить свою визу и съехать из этой страны, как это уже сделали Владимир Машков и Алексей Серебряков. Правда, пока актер не обозначил, планирует ли он навсегда покинуть Родину или только на время, хотя поклонники ждут, что он все же поделится информацией.Напомним, что в российском ГИБДД на Алексея Панина уже завели дело по поводу неуплаты огромного количества штрафов. Актер задолжал в государственный бюджет немалую сумму, мотивировав это отсутствием работы. Впоследствии Панин рассказал, что уже нашел работу и теперь надеется оплатить все долги.